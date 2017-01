VW rammt Opel frontal: Zwei Schwerverletzte bei Bamberg

HALLSTADT - Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Donnerstagnachmittag zwischen Hallstadt und Kemmern (Landkreis Bamberg) ein VW Golf in den Gegenverkehr. Ein dort fahrender Opel konnte ihm nicht mehr ausweichen und es kam zur Kollision. Mindestens zwei Personen wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

Am Donnerstagnachmittag kollidierten auf der B4 zwischen Hallstadt und Kemmern zwei Fahrzeuge frontal. © NEWS5 / Herse



Der VW Golf war auf der B4 in Richtung Kemmern unterwegs, als er auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal in den Opel krachte. Dabei wurde der Golffahrer schwerverletzt in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste mit schwerem Gerät schonend befreit werden.

Ebenfalls schwere Verletzung zog sich die Mutter des Opel-Fahrers zu, die zusammen mit ihrem Ehemann auf der Rückbank saß. Nach Absprache mit dem Notarzt wurde sie mittels hydraulischem Rettungsgerät befreit. Ihr Ehemann und Sohn zogen sich mittelschwere Verletzungen zu. Insgesamt waren zur Versorgung der Verletzten drei Rettungswagen, ein Krankenwagen sowie zwei Notärzte vor Ort.

Die B4 war auf Höhe der Unfallstelle für rund zwei Stunden gesperrt.

Dieser Artikel wurde um 15.26 Uhr aktualisiert.

