Waghalsige Manöver: 82-Jähriger rast der Polizei davon

Mann fuhr mit seinem VW Golf R über die Bundesstraße 505 nach Bamberg - vor 1 Stunde

POMMERSFELDEN - Auf der Bundesstraße 505 fiel ein Autofahrer durch seine äußerst rasante Fahrweise auf. Eine Streife der Bamberger Verkehrspolizei konnte den Raser erst nach mehreren Kilometern stoppen. Die Beamten waren überrascht, als sie den Lenker des Autos zu sehen bekamen.

Mit einem VW Golf R raste ein Mann am Donnerstagmittag von der Autobahn 3 kommend auf der B505 in Richtung Bamberg. Mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 180 Kilometer pro Stunde und Überholmanövern auch an unübersichtlichen Stellen unter Missachtung sämtlicher Verkehrsvorschriften zog der Autofahrer das Interesse einer Streife der Bamberger Verkehrspolizei auf sich. Diese versuchte den Raser zu stoppen, was den Beamten jedoch erst nach mehreren Kilometern an der Anschlussstelle Bamberg-Süd gelang.

Bei der anschließenden Personenkontrolle machte die Polizei eine überraschende Entdeckung: Bei dem Temposünder handelte es sich um einen 82-jährigen Mann. Als Grund für seine Eile gab dieser an, er müsse einen anstehenden Umzug organisieren. Den Fahrer erwartet nun neben einer saftigen Geldbuße ein vermutlich mehrmonatiges Fahrverbot.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.