Waldbrand verhindert: Pkw auf A73 bei Bamberg gelöscht

Einsatzkräfte greifen gerade noch rechtzeitig ein - Straße beschädigt - vor 48 Minuten

BAMBERG - Am frühen Samstagabend rief ein brennendes Auto auf der A73 auf Höhe der Anschlussstelle Bamberg-Ost die Feuerwehr auf den Plan. Die Flammen kamen einem angrenzenden Hochwald gefährlich nahe.

Kurz nach 17 Uhr bemerkte ein Pkw-Fahrer auf der A73, dass etwas mit seinem Wagen nicht stimmte und parkte das Auto auf dem Standstreifen. Da der Pkw zu brennen anfing, rief der Fahrer die Polizei. Die Flammen drohten auf ein angrenzendes Waldstück überzugreifen. Die Feuerwehr war jedoch schnell vor Ort und konnte den Brand rasch löschen. Offenbar wurde das Feuer im Pkw durch einen technischen Defekt ausgelöst. Verletzt wurde niemand.

Laut Angaben der Polizei staute sich der Verkehr in Fahrtrichtung Suhl von der Anschlussstelle Ost bis zur Ausfahrt Süd zurück. Noch lässt sich der entstandene Schaden nicht abschätzen. Ein Sachverständiger der Autobahnmeisterei ist vor Ort und prüft den verbrannten Straßenbelag. Möglicherweise müsse der rechte Fahrstreifen eneuert werden, so ein Polizeisprecher am frühen Samstagabend. Gesperrt sei die A73 in Richtung Suhl nach dem Unfall nun jedoch nicht mehr.

