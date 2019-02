War es Brandstiftung? Gartenhütte in Bamberg abgebrannt

BAMBERG - Am Donnerstagabend sorgte eine in Brand stehende Gartenhütte an der Coburger Straße für einen Feuerwehreinsatz in Bamberg. Durch die unmittelbare Nähe zu den Bahngleisen, musste der Eisenbahnverkehr während der Löscharbeiten eingestellt werden.

Gegen 20.30 Uhr brach das Feuer in der Gartenhütte an der Coburger Straße aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das komplette rund sechs Meter große Objekt bereits in Flammen, die Einsatzkräfte konnten den Brand aber schnell unter Kontrolle bringen.

Aufgrund der unmittelbaren Nähe zu Bahngleisen, auf denen hauptsächlich Regionalzüge zwischen Bamberg und Schweinfurt verkehren, wurde der Eisenbahnverkehr für kurze Zeit eingestellt. Die Einsatzkräfte erklärten wenig später, dass eine Brandstiftung nicht auszuschließen sei. Aus diesem Grund übernahm der Kriminaldauerdienst die Ermittlungen zur Brandursache.

Der Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

Unbekannte zünden Container an

Eine knappe Stunde später hieß es erneut Alarm in Bamberg. Mehrere Mülltonnen im Memmelsdorfer Ortsteil Lichteneiche standen in Brand, unmittelbar vor einem Hochhaus an der Schlesienstraße hatte sich das Feuer ausgebreitet. Auch hier war die Feuerwehr schnell vor Ort und konnte den Brand innerhalb weniger Minuten löschen.

Trotzdem beziffern die Einsatzkräfte den Sachschaden auf rund 3000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bamberg, Tel. 0951/9129-491, oder der Einsatzzentrale Oberfranken, Tel. 0921/506-0, zu melden.

