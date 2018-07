Die Sterzermühle an den Unteren Mühlen war über 70 Jahre als Kriegsruine im Dornröschenschlaf versunken, jetzt ist sie wieder unter den Lebenden. Der Grund dafür liegt in der Regnitz verborgen: Ein Wasserkraftwerk, das bis zu 300 Bamberger Haushalte mit Strom versorgt. Am Donnerstag wurde die Anlage eingeweiht. Und zugleich Richtfest für das Gebäude gefeiert, in dem im Frühjahr 2019 das neue Welterbebesucherzentrum eröffnet werden wird. Auch ein Café wird eröffnet mit herrlichen Blick auf das alte Rathaus im Fluss. © Frank Märzke

