Wegen Zimmerbrand: Auto kracht in Stauende auf B22

BAMBERG - Ein Zimmerbrand in Bamberg hat am Freitagabend nicht nur einen Einsatz der Feuerwehr verursacht - sondern auch einen Verkehrunfall auf der nahen Bundesstraße. Dort hatten die Rettungskräfte die rechte Spur für die Löscharbeiten gesperrt. Ein Stau bildete sich, dessen Ende ein 39-Jähriger in seinem Auto übersah.

Vier demolierte Autos und zwei Leichtverletzte: Aufgrund eines Zimmebrands kam es zu einer Sperrung einer Spur auf der B22 in Bamberg. Ein Mann übersah in seinem Auto das Ende des Rückstaus - und fuhr einem anderen Fahrzeug auf. © NEWS5 / Merzbach



Während die Trupps der Feuerwehr mit Atemschutzgerät das Gebäude erkundeten und den Zimmerbrand löschten, bildete sich der Rückstau. Der Knall des Unfalls war bis zur Einsatzstelle zu hören. Ein Mann aus Fürth hatte den Stau übersehen, war in das Heck eines Fahrzeugs eines 23-Jährigen gefahren.

Sowohl der Wagen des Fürthers als auch das Auto des jungen Mannes schleuderten gegen weitere Fahrzeuge auf der Straße, bevor sie zum Stehen kamen. Bei dem Unfall wurden laut Polizei zwei Personen leicht verletzt, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 21.000 Euro.

