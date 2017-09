Weniger Priester: Erzbistum Bamberg strukturiert sich um

Personal wird knapp - 94 Seelsorgebereiche sollen zusammengelegt werden - vor 1 Stunde

BAMBERG - Die katholische Kirche hat immer weniger Priester. Die Folge: Die Bistümer müssen sich neue Strukturen suchen, um ihr Personal besser zu verteilen. Im Erzbistum Bamberg steht nun eine große Reform bevor.

Die einzelnen Pfarreien müssen intensiver zusammenarbeiten, schrieb Erzbischof Ludwig Schick (Bild) in einem Hirtenwort. Foto: Nicolas Armer/dpa



Wegen Personalknappheit ordnet das Erzbistum Bamberg seine Strukturen neu - und halbiert die Zahl der Seelsorgeeinheiten. Um das vorhandene Personal aus Priestern und weiteren pastoralen Mitarbeitern künftig gerecht verteilen zu können, sollen die derzeit 94 Seelsorgebereiche zu neuen Einheiten zusammengelegt werden.

Die einzelnen Pfarreien, die zu diesen Einheiten gehören, sollten zwar erhalten bleiben, sie müssten aber intensiver als zuvor zusammenarbeiten, schrieb Erzbischof Ludwig Schick in einem Hirtenwort, das am Wochenende in den Gottesdiensten vorgelesen wurde. Nach der Neustrukturierung werde es nicht mehr jedes Angebot an jedem Ort in gleicher Form geben können.

