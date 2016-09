"Wer wird Millionär": Bambergerin sahnt bei Jauch ab

Trotz des richtigen Riechers scheitert die Studentin an einer Film-Frage - vor 1 Stunde

BAMBERG - Für Katharina Schumacher war es wieder soweit. Die Studentin durfte zum zweiten Mal auf dem begehrten "Wer wird Millionär"-Stuhl von Günther Jauch Platz nehmen. Weil sie aber mit Jokern um sich warf, nahm die Show für die Studentin nach nur drei Fragen ein jähes Ende.

Sie durfte gleich in zwei Sendungen auf dem berühmt-berüchtigtem Stuhl Platz nehmen: Katharina Schumacher. Foto: RTL / Stefan Gregorowius



In gewohnt lockerer Art fasste Showmaster Günther Jauch das Wichtigste in einem Satz zusammen. "Katharina Schumacher, ledig, Studentin, arbeitet gerade an ihrer Masterarbeit in Psychologie, ist im letzten Urlaub vom Kamel gefallen und hat den Papa erfolgreich bei einer FC-Bayern-Frage angerufen."

Die Ausgangslage für die Bambergerin war eigentlich aussichtsreich. Nach anfänglichen Schwierigkeiten stand sie bei 8.000 Euro und konnte mit noch drei Jokern auf reichlich Schützenhilfe bauen. Die erste Hürde wäre eigentlich gar keine gewesen. Die Frage: "Wann beziehungsweise wo darf man beim Begleiteten Fahren in der Regel nicht ans Steuer, wenn man hierzulande den 'Führerschein mit 17' macht?

Die junge Frau hatte eine Vermutung, schien aber auch relativ aufgeregt zu sein. Daher die Absicherung per Publikum - 98 Prozent tippten auf "A: im Ausland". Nachdem das eindeutige Voting auf der Skala eingeblendet wurde, erwiderte sie: "War auch absolut mein Gedanke." Da die anderen Antworten ohnehin ein wenig unwahrscheinlich erschienen, könnte man wohl sagen: Joker weggeworfen, aber die 16.000 Euro unter Dach und Fach gebracht.

Der unsichere Unterton verrät Schumacher

In die nächste Frage ging es somit nur noch mit 50:50 und Zusatzjoker. Auch hier hatte die Oberfränkin eigentlich die richtige Intuition, konnte sich aber wieder nicht durchringen, die Frage ohne fremde Hilfe zu beantworten. Jauch fragte: "Wer soll zukünftig vermehrt auf langärmelige Kleidung verzichten und stattdessen sogenannte Kasacks bei der Arbeit tragen?"

Die Antwortmöglichkeiten um Feuerwehrmänner, Bundespolizisten, Klinikärzte und Finanzbeamte wägte die Studentin vorsorglich ab, die Mediziner hatten ihr es aber angetan. Sie tendiere sehr, sehr stark zu C (Klinikärzte), sagte sie daraufhin - doch der unsichere Unterton war dabei nicht zu überhören.

Wieder vergeudete die Studentin einen Joker, dieses Mal fielen mit der 50:50 Variante zwei Antworten weg. Die Klinikärzte blieben stehen, die Verunsicherung legte sich und sie logte die richtige Antwort ein. Auf Nachfrage von Jauch konnte die Studentin sogar noch den Grund dafür mutmaßen: "Vielleicht aus hygienischen Gründen?" Jauch entgegnete mit einem langgezogenen "Jaaaaa!"

Hochzeit in den Staaten: WWM-Kandidatin plant Reise

Was sie mit dem Geld machen will, das weiß Schumacher: Sie würde gerne in die USA reisen. Den Wunsch gäbe es schon länger, da sie bereits zu Schulzeiten bei einer Gastfamilie war. "Zeit oder Geld waren bislang nicht vorhanden", erklärte sie. Das Geld kommt daher gerade zum richtigen Zeitpunkt. "Ich habe gestern erfahren, dass meine Gastschwester nächsten Sommer heiraten wird, daher würde es mit super freuen da hinzufliegen", sagte sie. Ansonsten würde sie das Geld gerne anlegen, ein wenig reisen und auch für das Studium sei noch etwas offen, so Schumacher.

Für 64.000 Euro war nun der Baum des Jahres 2016 gefragt. Die Studentin war diesmal ahnungslos und entschied sich für eine Ex-Kandidatin im Publikum. Die studierte Biologin (Lehramt) wusste die Antwort prompt. "Das ist die Winterlinde." Die Nachfragen der Studentin konnte die Dame dabei souverän entgegentreten. Nach einer kurzen Plauderrunde - samt Ehegatten des Zusatzjokers - nahm sie damit die nächste Hürde und war kurz davor, den 125.000-Berg zu erklimmen - allerdings ohne Joker.

Zuerst die Frage: "Wer erhielt 2016 nach fast 40 Jahren zum 2. Mal für die Darstellung derselben Figur eine Oscarnominierung"

A: Richard Gere B: Harrison Ford C: Sylvester Stallone D: Bruce Willis

Man möchte es ja kaum sagen, aber Schumacher hatte mit Stallones Rocky-Remake erneut die richtige Antwort im Hinterkopf - war dem Risiko aber abgeneigt. Seis drum: 64.000 Euro in der Tasche, das muss man der angehenden Psychologin erst einmal nachmachen. Eine alte Floskel muss dann doch noch gesagt werden: Von zuhause sind die Fragen bekanntlich deutlich leichter.

