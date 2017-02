Wohnhaus in Trosdorfer Ortsmitte brennt

TROSDORF - Zu einem Zimmerbrand in einem Wohnhaus in der Hauptstraße wurde die Feuerwehr am Mittwoch gegen 11.30 Uhr gerufen.

Zu einem Zimmerbrand mit starker Rauchentwicklung wurde die Feuerwehr am Mittwoch in der Hauptstraße in Trosdorf gerufen. © NEWS5 / Merzbach



Am Mittwochvormittag wurden die Feuerwehren nach Trosdorf (Lkr. Bamberg) in die dortige Hauptstraße gerufen. Dichter Rauch wies den Rettungskräften den Weg.

Vor Ort fanden sie das Erdgeschoss und das erste Obergeschoss eines Wohnhauses, in dem nach ersten Informationen auch ein Hydraulikbetrieb untergebracht ist, in Vollbrand vor.

Derzeit sind vier Feuerwehren im Einsatz, um den Brand zu löschen. Die Ortsdurchfahrtsstraße ist gesperrt.

Weiter Informationen folgen.

