Wohnhaus in Trosdorfer Ortsmitte stand in Flammen

Die Ortsdurchfahrt war für die Löscharbeiten komplett gesperrt - vor 4 Minuten

TROSDORF - Ein technischer Defekt an einem Elektrogerät sorgte am Mittwochvormittag für einen Zimmerbrand in einem Wohnhaus in Trosdorf. Ein Großaufgebot der Feuerwehr versuchte die Flammen unter Kontrolle zu bringen, die sich im Erdgeschoss ausbreiteten und auf den Wintergarten übergriffen.

Zu einem Zimmerbrand mit starker Rauchentwicklung wurde die Feuerwehr am Mittwoch in der Hauptstraße in Trosdorf gerufen. © NEWS5 / Merzbach



Gegen 11 Uhr ging bei der Feuerwehr eine Mitteilung über einen Zimmerbrand in einem Wohnhaus in der Trosdorfer Hauptstraße im Landkreis Bamberg ein.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits dichter Rauch aus dem Erdgeschoss des Hauses. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer in der Küche aus. Die Flammen breiteten sich im Erdgeschoss aus und schlugen auf den angrenzenden Wohnbereich und den Wintergarten über.

Ein Großaufgebot der Feuerwehren aus Trosdorf, Bischberg, Tütschengereuth und Hallstadt waren da, um den Brand zu löschen. Die Ortsdurchfahrt wurde für die Zeit der Löscharbeiten komplett gesperrt.

Die Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig ins Freie retten und erlitten nur eine leichte Rauchvergiftung. Sie wurden vor Ort vom Notarzt behandelt und mussten nicht in ein Krankenhaus.

Die Ursache für den Brand war vermutlich ein technischer Defekt an einem Elektrogerät. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt

Dieser Artikel wurde um 14.50 Uhr aktualisiert.

