Zum Abschluss des Konzertjahres präsentierte der Verein e. V. im Foyer der HUK Coburg die Klazz Brothers & Cuba Percussion mit ihrem Weihnachtskonzert. Das Konzert bot eine bunte Mischung bekannter Weihnachtslieder aus aller Welt in ungewöhnlichen Arrangements. Trotz vorweihnachtlicher Stimmung durften an diesem Abend aber auch Salsa-Lieder nicht zu kurz kommen.

Der Adventsmarkt rund um die malerische Elisabethenkirche gehört zu den Highlights der Bamberger Vorweihnachtszeit. Am ersten Adventswochenende öffnete er auch in diesem Jahr wieder seine Pforten und Kunstaussteller und Handwerker aus der Region präsentierten ihre selbstgemachten Stücke. Am Adventssonntag spielte das Wetter zwar nicht ganz mit, aber mit Regenschirmen und einer heißen Tasse Glühwein ausgestattet, trotzten die dennoch zahlreichen Besucher dem Regen und für die kleinen Besucher schaute sogar der Nikolaus vorbei.

Am Montagmittag ist eine 71-Jährige mit ihrem Opel Meriva auf der Verbindungsstraße zwischen Bamberg und Strullendorf in den Gegenverkehr geraten. Ihr Wagen prallte zunächst gegen einen Renault und kollidierte dann einen entgegenkommenden VW Golf. Zusätzlich fuhr eine Golf-Fahrerin in die Unfallstelle. Die 71-Jährige starb noch an der Unfallstelle, während die beiden Golf-Fahrerinnen schwere Verletzungen erlitten.