Zimmerbrand in Bamberger Flüchtlingsheim

Drei Leichtverletzte - Starke Rauchentwicklung im Gebäude - vor 41 Minuten

BAMBERG - Am Sonntagnachmittag brach in einem Zimmer eines Flüchtlingsheims in Bamberg ein Feuer aus - die Einsatzkräfte waren schnell vor Ort. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

Der Brand in dem Flüchtlingsheim konnte schnell gelöscht werden. © News5/Merzbach



Gegen 14.30 Uhr ging die Meldung über den Brand in dem Gebäude im Erlenweg bei den Einsatzkräften ein - in dem Flüchtlingsheim wohnen über 60 Menschen. Rauchmelder alarmierten die anwesenden Bewohner, sie konnte alle selbstständig ihre Wohnungen verlassen.

Bei einem Kontrollgang des Sicherheitsdienstes erlitten drei Mitarbeiter leichte Verletzungen durch die starke Rauchentwicklung in dem Gebäude. Der Brand entstand nach ersten Erkenntnissen der Polizei in einem von zwei Bewohnern genutzten Zimmer.

Die Ursache für das Feuer ist noch unbekannt - die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro.

bb