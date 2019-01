Züge standen still: Bamberger Bahnhof nach Drohung evakuiert

Einsatz konnte schnell beendet werden - Suchhunde im Einsatz - vor 14 Minuten

BAMBERG - Am Freitagmittag sperrte die Polizei den Bamberger Bahnhof komplett ab. Grund hierfür war eine Drohung, die in Nordrhein-Westfalen bei der Bundespolizei eingegangen war.

Aufgrund der Drohung ließ die Bundespolizei zunächst den Bahnverkehr in Bamberg komplett einstellen. Nach Angaben der Beamten bestand nach einer "ersten Bewertung" allerdings keine bevorstehende Gefahr. Polizisten verschiedener Dienststellen sperrten und räumten dennoch das Bahnhofsgebäude und setzten einen Suchhund ein. Bereits nach kurzer Zeit konnte die Sperrung in Absprache mit der Bundespolizei wieder aufgehoben werden. Der Verkehr am Bahnhof Bamberg läuft wieder uneingeschränkt.

vek