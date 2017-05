Zwei Biker am Würgauer Berg lebensgefährlich verletzt

Motorradfahrer waren zusammengestoßen - vor 1 Stunde

SCHESSLITZ - Die Unfallserie am Würgauer Berg reißt nicht ab. Der dritte Motorradunfall in Folge ereignete sich am Sonntagabend. Zwei Biker wurden dabei verletzt.

Die zwei Biker kollidierten am Würgauer Berg miteinander. Beide wurden lebensgefährlich verletzt. © NEWS5 / Herse



Die zwei Biker kollidierten am Würgauer Berg miteinander. Beide wurden lebensgefährlich verletzt. Foto: NEWS5 / Herse



Der Unfall passierte gegen 19 Uhr auf der berüchtigten Strecke am Würgauer Berg. In einer Kurve kollidierten zwei Motorradfahrer, die sich entgegenkamen. Beide wurden bei dem Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt.

Auf einer nahen Wiese landeten zwei Rettungshubschrauber, die die Verletzten in eine Klinik brachten. Innerhalb von 48 Stunden war es der dritte schwere Motorrad-Unfall am Würgauer Berg. Bereits am Samstagnachmittag und am Sonntagnachmittag verunfallten zwei weitere Motorradfahrer.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

vb