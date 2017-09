Zwei Lkw kollidieren auf A3: Fahrer eingeklemmt

Führerhaus komplett verbeult - Vollsperrung der Autobahn für mehrere Stunden - vor 49 Minuten

SCHLÜSSELFELD - Am Dienstagabend ist ein Lkw auf der A3 an der Anschlusstelle Schlüsselfeld in einen vorausfahrenden Lastwagen gefahren. Die Autobahn musste für mehrere Stunden komplett gesperrt werden.

Der Lkw-Fahrer wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt werden und musste von einem Ersthelfer befreit werden. © News5



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Lkw gegen 17.40 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der A3 in Richtung Frankfurt unterwegs. Vermutlich aus Unaufmerksamkeit fuhr der Fahrer des Lkws auf den vor ihm fahrenden Sattelzug auf. Bei dem Zusammenstoß verformte sich das Führerhaus komplett.

Der 30-jährige Fahrer und sein gleichaltriger Beifahrer wurden eingeklemmt. Ein Ersthelfer befreite die beiden Männer. Sie kamen nach der Versorgung vor Ort durch den Rettungsdienst in eine Klinik. Der 43-jährige Fahrer des vorausfahrenden Sattelzugs kam mit dem Schrecken davon.

Da der hintere Lkw 17 Tonnen schwere Paletten mit Infusionen und sein Vordermann Postpakete geladen hatte, gestalteten sich die Bergungsarbeiten aufwändig. Die A3 war in Fahrtrichtung Frankfurt mehrere Stunden komplett gesperrt.

Die mittelfränkischen Kollegen der Verkehrspolizei Erlangen leiteten den Verkehr bereits in Höchstadt Nord aus. Laut Polizei war die A3 bis zirka 21 Uhr gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100.000 Euro.

