Zweifacher Einbruch: Mehrere tausend Euro gestohlen

Bäckerei- und Metzgereifilialen waren das Ziel - vor 1 Stunde

BAMBERG - Zwei Unbekannte drangen am Wochenende in Bamberg in Bäckerei- und Metzgereifilialen ein und erbeuteten mehrere tausend Euro Bargeld.

Zuerst schlugen die Einbrecher in einem Discountmarkt in der Memmelsdorfer Straße nahe der Kärntenstraße zu. Dort stohlen sie größere Summen Bargeld aus einer Geldkassette und einem Tresor.

Es handelt sich vermutlich um diesselben Täter, die in der Zeit von Sonntagmittag bis zum frühen Montagmorgen gewaltsam in die Verkaufsräume einer Bäckerei in der Moosstraße am Berliner Ring einbrachen und unerkannt mit einem Tresor sowie dem darin befindlichen Bardgeld verschwanden.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat noch am frühen Montagmorgen die Ermittlungen an den beiden Tatorten aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen stehen die beiden Einbrüche im Zusammenhang und dürften in der Nacht zum Montag begangen worden sein.

Diesbezügliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0951/9129-491 entgegengenommen.

