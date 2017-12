Zweiter "Markt der langen Gesichter" in Bamberg

Versteigerung unliebsamer Geschenke am 28. Dezember im Rathaus - vor 1 Stunde

BAMBERG - Weihnachten - das Fest der Besinnlichkeit, der Liebe und des Schenkens und Beschenkt werdens. Und so schön diese Tradition auch ist - manchmal landet etwas unter dem Tannenbaum, das man am liebsten wieder loswerden würde. Die Möglichkeit dazu bietet der am 28. Dezember 2017 in Bamberg stattfindende "Markt der langen Gesichter".

Wenn der Weihnachtsmann Geschenke bringt, die absolut nicht den Geschmack treffen, bietet der Bamberger "Markt der langen Gesichter" die Möglichkeit, diese zu versteigern. © Roland Fengler



Man hetzt durch überfüllte Geschäfte, durchforstet einen Online-Shop nach dem anderen und versucht sich verzweifelt zu erinnern, was denn noch einmal auf der Wunschliste der kleinen Schwester stand - der ganz normale Weihnachtsgeschenke-Wahnsinn auf der Suche nach den passenden Präsenten für die Liebsten. Doch nicht immer hat der mit Heiligabend sein Ende: Manchmal sorgt ein Geschenk für weniger Begeisterung als erhofft oder das, was man selbst auspacken darf, trifft absolut nicht den Geschmack, so lieb gemeint es auch war.

"Markt der langen Gesichter"

Wenn der Pulli kratzt, das Parfüm Niesanfälle verursacht und die zwanzigste Teetasse weder zum Geschmack noch in den Küchenschrank passt, will man derlei Geschenke am liebsten schnell wieder loswerden. Und dazu gibt es im Jahr 2017 auch in Bamberg wieder die passende Gelegenheit! Zum zweiten Mal bietet der kurz nach den Weihnachtsfeiertagen am Donnerstag, den 28. Dezember, stattfindende „Markt der langen Gesichter“ all den unglücklich Beschenkten die Möglichkeit, ihre Geschenke zu versteigern. Premiere feierte der Markt in Bamberg im letzten Jahr.

10% des Erlös für einen guten Zweck

Das Startgebot liegt grundsätzlich bei einem Euro, kann aber auch individuell festgelegt werden. Als kleiner Tipp aus dem letzten Jahr gilt: Das Startgebot lieber nicht zu hoch ansetzen, das schreckt den ein oder die andere ab. Die Veranstaltung endet nach dem Verkauf des letzten Geschenks.

Mit dabei sind auch in diesem Jahr wieder Bambergs Bürgermeister Wolfgang Metzner und Radio Bamberg. Von dem Erlös fließen 10 Prozent in den Hilfsfonds von Oberbürgermeister Andreas Starke "Gemeinsam helfen für Bamberg", 90 Prozent gehen an den ursprünglichen Besitzer des Geschenks. Wer also beim "Markt der langen Gesichter" mitmacht, hat am Ende statt quietschbunter Wollsocken Geld für das, was wirklich gefällt!

Katja Kiesel