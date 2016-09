Zwölfjähriger fährt mit Pkw von Zwickau nach Bamberg

BAMBERG - Besuch bei den Großeltern: Ein Zwölfjähriger hat mit dem Auto seiner Eltern eine mehr als 200 Kilometer lange Spritztour von Sachsen nach Bayern unternommen.

Ein Zwölfjähriger ist mit dem Auto über 200 Kilometer zu seinen Großeltern gefahren - auch über die Autobahn. (Symbolbild) © Colourbox.de



Die Eltern des Jungen hatten ihn und seinen ein Jahr älteren Kumpel am Donnerstagabend in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau) als vermisst gemeldet, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er habe den Besuch bei den Großeltern zuvor bereits angekündigt.

Die Polizei in Bamberg wurde eingeschaltet. Tatsächlich kamen die Kinder nach rund 210 Kilometer langer Fahrt über die Autobahn wohlbehalten bei den Großeltern an. Nach Rücksprache mit den Eltern verbrachten sie die Nacht in Oberfranken.

dpa