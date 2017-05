Bankautomat in die Luft gejagt: Täter fliehen mit Beute

Gebäude durch Explosion stark beschädigt - Anwohner erleiden Schock

SCHWEINFURT - Ein lauter Knall, dann flogen die Glassplitter: In der Nacht zum Sonntag verursachten Unbekannte eine Explosion an einem Bankgebäude in Dittelbrunn im Landkreis Schweinfurt. Die Täter sind auf der Flucht, die Kripo ermittelt.

Es muss alles in Sekundenschnelle passiert sein. Gegen 1 Uhr am frühen Sonntagmorgen betraten mehrere Unbekannte den Vorraum einer Volksbank-Filiale und sprengten einen Geldautomat. Foto: NEWS5 / Herse



Kurz nach 1 Uhr am Sonntagmorgen gingen die ersten Anrufe in der Einsatzzentrale der Polizei ein: Zeugen berichteten von einem lauten Knall und unzähligen Glassplittern vor einer Bank.

Offenbar sprengten zwei oder drei Täter einen Geldautomaten, der sich in einem Gebäude befand. Die Wucht der Detonation öffnete nicht nur den Automaten, sondern führte auch zu erheblichen Schäden am Gebäude. Laut Zeugenaussagen flüchteten die dunkel gekleideten Männer in einem dunklen Kombi in Richtung Hambach. Momentan kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Täter ein weiteres, helles Fahrzeug benutzt haben, mit dem sie in Richtung Schweinfurt geflüchtet sind. "Ich dachte erst, es wäre bei mir im Haus oder es wäre wieder jemand in die Wand geknallt", erzählte ein Nachbar, der im Gebäude gegenüber der Bank wohnt.

Eine sofort eingeleitete Großfahndung der Polizei, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, blieb bislang ergebnislos. Zwei Bewohnerinnen, die im Stockwerk über der Bank wohnen, erlitten einen Schock und wurden vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch betreut.

Die von Glassplittern übersäte Hauptstraße musste für die Dauer der Tatortarbeit und Reinigung der Fahrbahn von der Feuerwehr Dittelbrunn und Hambach gesperrt werden. Zur Klärung, ob die Explosion zu einer Gefährdung der Statik des Hauses geführt hat, wurden Spezialisten des Technischen Hilfswerkes zum Tatort gerufen. Den ersten Einschätzungen nach führte der erhebliche Gebäudeschaden, welcher wohl im unteren sechsstelligen Bereich liegen wird, zu keiner Beeinträchtigung der Statik. "Man kann von großem Glück sprechen, dass sich zur Tatzeit keine Personen vor dem Gebäude befanden", sagte Polizeisprecher Enrico Ball angesichts der Zerstörung.

Noch in der Nacht übernahm die Kriminalpolizei Schweinfurt vor Ort die weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich der Bank gesehen haben oder Angaben zum Fluchtweg machen können, werden gebeten sich mit der Kripo Schweinfurt, unter Tel. 09721/202-1731, in Verbindung zu setzen.

