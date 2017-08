Banküberfall bei Saal: Räuber auf der Flucht

Täter könnte noch bewaffnet sein - Polizei sucht nach Zeugen - vor 1 Stunde

SAAL AN DER SAALE - Ein unbekannter Täter hat am Dienstagmorgen eine Bankfiliale im oberfränkischen Saal an der Saale überfallen. Der Mann ist derzeit auf der Flucht. Womöglich hat er kurz darauf versucht, eine Bäckereifiliale in Nüdlingen auszurauben. Die Polizei warnt: Der Räuber könnte eine Waffe bei sich tragen.

Am Dienstagmorgen gegen 9.20 Uhr betrat der unbekannte Täter eine Filiale der Sparkasse in der Hauptstraße in Saal an der Saale. Laut Polizei war der Mann mit einem blauen Schal vor dem Gesicht und einer Sonnenbrille maskiert. Er forderte mit einer Pistole Bargeld und flüchtete anschließend zu Fuß.

Etwa 30 Kilometer weiter ereignete sich ein weiterer Überfall, der mit demselben Täter in Verbindung gebracht werden könnte: Gegen 10.20 Uhr hatte ein Mann versucht, in Nüdlingen in Bad Kissingen eine Bäckereifiliale in der Kissinger Straße zu überfallen, flüchtete jedoch wenig später ohne Bargeld. Die Täterbeschreibung ist identisch mit der des Banküberfalls in Saal. Inwiefern ein Zusammhang zwischend den beiden Fällen besteht wird derzeit noch ermittelt. Die Fahndungsmaßnahmen mit Großaufgebot wurden in der Zwischenzeit auf den Bereich Nüdlingen ausgeweitet.

Vom Täter liegt folgende Personenbeschreibung vor: Der Mann ist etwa 1,75 Meter groß, 20 bis 30 Jahre alt, hat eine normale Figur und braune Haare. Er trug eine blaue Jeanshose und eine blaue leichte Jacke.

Die Ermittlungen vor Ort hat die Kriminalpolizei Schweinfurt übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter 09721/202-1731 zu melden.

Dieser Artikel wurde am Dienstag, den 22. August um 14.20 Uhr aktualisiert.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.