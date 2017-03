Banküberfall in Unterfranken: Mann mit Pistole auf der Flucht

BAD NEUSTADT - Am Freitagmorgen hat ein Unbekannter eine Bank in Bad Neustadt überfallen. Anschließend ist er mit dem erbeuteten Bargeld geflüchtet. Der Mann hatte gegen 9.50 Uhr die Bankfiliale in der Rhönstraße betreten und unter Vorhalt einer Pistole Bargeld gefordert.

Anschließend flüchtete der Mann zu Fuß vom Tatort in Richtung Fliederweg, teilte die Polizei mit. Bei dem Raub wurde niemand verletzt. Der Räuber, der mit einer Pistole in der Bank mehrere hundert Euro Bargeld erbeutet hat, ist weiterhin flüchtig.

Von dem flüchtigen Täter liegt folgende Beschreibung vor:

- etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß

- schlanke Figur

- vermutlich junger Mann

- er war bekleidet mit einem grauen Kapuzenpulli, mit kleinem Emblem auf der Brust, darunter hatte er ein dunkles T-Shirt

- er hatte einen schwarzen Schal ums Gesicht geschlungen, enge dunkle oder graue Jeanshose, dunkle Strickmütze und schwarze Fleecehandschuhe mit einem weißen Fleck an der rechten Hand

- er trug Sportschuhe mit weißer Sohle

- der Mann sprach mit fränkischem Dialekt

- er führte eine gelbe Plastiktüte mit roten Trageschlaufen mit sich.



Zeugen werden dringend gebeten, sich bei der Polizei über Notruf 110 zu melden. Zudem werden Verkehrsteilnehmer gebeten, aktuell im Bereich Rhön-Grabfeld keine Anhalter mitzunehmen.

