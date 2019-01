Batterie explodiert: 51-Jähriger schwer verletzt

Mann bekam ätzende Säure ins Gesicht - mit Hubschrauber in Klinik - vor 1 Stunde

VILSECK - Schock für einen 51-jährigen Mitarbeiter am Freitagmorgen in Vilseck: Als er in seiner Arbeit eine Starterbatterie an einen Lkw anklemmen wollte, explodierte diese plötzlich und verletzte den Mann schwer im Gesicht.

Wie die Polizei mitteilt, wollte der Mitarbeiter gegen 7.35 Uhr einen LKW mit Hilfe zweier Starterbatterien zum Laufen zu bringen. Nach dem Anklemmen der Stromspeicher explodierte jedoch aus bislang ungeklärter Ursache eine der Batterien. Hierbei spritzte dem 51-Jährigen Säure ins Gesicht. Er wurde laut Polizei "erheblich verletzt". Nach einer Behandlung vor Ort kam der Mann mit dem Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Uniklinik.

evo