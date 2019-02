Bauarbeiten an Brücke: A3 kurzzeitig komplett gesperrt

Bauarbeiten im Rahmen des sechsstreifigen Ausbaus führen zu Sperrung - vor 1 Stunde

WÜRZBURG - Zwischen 12 und 14 Uhr heißt es am Mittwoch für kurze Zeit "nichts geht mehr" auf der A3 bei Würzburg: Wegen Abbrucharbeiten an der Talbrücke Heidingsfeld wird die A3 in beide Fahrtrichtungen für etwa 15 Minuten gesperrt.

Wie die Autobahndirektion Nordbayern mitteilte, muss die A3 am Freitag zwischen 12 und 14 Uhr in beide Fahrtrichtungen kurzzeitig gesperrt werden. Der Grund dafür sind Abbrucharbeiten an der Talbrücke Heidingsfeld. Während sogenannter "Umziehvorgänge" an einem Brückenabschnitt wird der Verkehr deshalb vorsichtshalber kurz angehalten. Die Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried ist für die Sperrung zuständig. Nach einer Viertelstunde Wartezeit sollen die Autofahrer die A3 dann aber wieder ganz normal befahren können.

