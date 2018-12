Bauchschuss an Weihnachten: Täter stellt sich bei Polizei

Hintergründe der Auseinandersetzung noch unklar - Opfer außer Lebensgefahr - vor 1 Stunde

ERLENBACH AM MAIN - In einer fränkischen Kleinstadt wird am ersten Weihnachtsfeiertag ein Mann niedergeschossen. Die Kugel trifft seinen Bauch, doch das Opfer ist außer Lebensgefahr. Nur Stunden nach einer großangelegten Fahndung der Polizei stellt sich der mutmaßliche Täter.

Noch ist unklar, warum die Schüsse auf den 41-Jährigen fielen - in einer gemeinsamen Pressemitteilung teilten Polizei und Staatsanwaltschaft aber bereits mit, dass sie von einer Beziehungstat ausgehen. Konkreter werden die Ermittler bislang nicht. Der Schuss soll, zumindest sind das die ersten Erkenntnisse, von einem Bekannten abgegeben worden sein.

Die Polizei fand den Verletzten am Dienstagabend vor dem Eingang eines Mehrfamilienhauses in Erlenbach am Main, einer Kleinstadt in Unterfranken. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, dort noch operiert. Seine Verletzungen waren wohl zu keinem Zeitpunkt lebensbedrohlich. Zuvor soll es zum Streit zwischen den beiden Männern gekommen sein - das jedoch stützt sich bislang nur auf Zeugenaussagen. Die Hintergründe der Auseinandersetzung bleiben zunächst unklar.

Unmittelbar nach den Schüssen leitete die Polizei eine großangelegte Fahndung nach dem mutmaßlichen Schützen ein. Mit einem Foto suchte sie nach dem etwa 178 Zentimeter großem Mann, vermutete auch, dass er weiterhin bewaffnet sein könne. Der 28-Jährige stellte sich am frühen Mittwochabend im Beisein eines Rechtsanwaltes freiwillig auf einer Aschaffenburger Wache, wie die Polizei mitteilt. Er wurde vorläufig festgenommen. Am Donnerstag soll der Mann einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

