Bausback verleiht Ehrenamtlichen in Nürnberg Justizmedaille

Herzblut und Tatkraft: Engagement im Rahmen der Emmausbewegung - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Bayerische Staatsminister der Justiz, Professor Dr. Winfried Bausback, hat mehreren ehrenamtlich aktiven Persönlichkeiten die Medaille für Verdienste um die Bayerische Justiz verliehen.

Thomas Dickert, Präsident des Oberlandesgerichts Nürnberg und Hausherr des Justizpalasts an der Fürther Straße begrüßt die Empfänger der Justizmedaille im Königssaal. © Ulrike Löw



Thomas Dickert, Präsident des Oberlandesgerichts Nürnberg und Hausherr des Justizpalasts an der Fürther Straße begrüßt die Empfänger der Justizmedaille im Königssaal. Foto: Ulrike Löw



In seiner Laudatio an Adolf Baumann (Weiden), Gaby Buß (München), Erich Dippner (Flotzheim), Margot Ganswindt (Weißenburg) und Brunhilde Leinfelder (Monheim) betonte er, die Rolle der Ehrenamtlichen im Justizvollzug könne gar nicht hoch genug geschätzt werden. "Ihr Engagement bedeutet für viele Gefangene einen häufig entscheidenden Impuls, ihrem Leben einen Wendepunkt zu geben und zukünftig ihren Platz in der Gemeinschaft zu finden. Sie alle, die ich heute ehren darf, haben über Jahrzehnte hinweg mit Ihrem selbstlosen Einsatz die bayerische Justiz ganz wesentlich unterstützt und bereichert - darauf können Sie sehr stolz sein. Zu der Auszeichnung mit der Justizmedaille gratuliere ich Ihnen von ganzem Herzen!"

Über 22 Jahre ehrenamtliches Engagement

Margot Ganswindt, Brunhilde Leinfelder und Erich Dippner werden für ihr Engagement im Rahmen der Emmausbewegung in der Justizvollzugsanstalt Kaisheim ausgezeichnet. Dort erhalten Gefangene in Gesprächen über soziale und religiöse Inhalte Impulse und Perspektiven für ein Leben nach der Haft. Margot Ganswindt leitet die Emmaus-Bewegung in der Justizvollzugsanstalt Kaisheim und hält seit zwölf Jahren dort auch Ehe- und Partnerschaftsseminare ab.

Brunhilde Leinfelder und Erich Dippner engagieren sich seit über 22 Jahren ehrenamtlich, ebenfalls in der Justizvollzugsanstalt Kaisheim. Bausback lobt den Einsatz der Geehrten: "Sie haben einen wesentlichen Teil ihrer Freizeit und Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen zur Verfügung gestellt, um straffällig gewordenen Mitmenschen den Weg in ein Leben ohne Straftaten zu erleichtern. Dafür gebührt Ihnen meine große Anerkennung, mein Respekt und mein herzlicher Dank."

Der bayerische Justizminister ehrt außerdem Adolf Baumann, der seit über 25 Jahren als ehrenamtliches Mitglied des Anstaltsbeirats der Justizvollzugsanstalt Weiden in der Oberpfalz tätig ist: "Als vertrauensvoller und sympathischer Ansprechpartner haben Sie einen wichtigen Beitrag zu einem transparenten Justizvollzug geleistet. Mit Stolz können Sie auf Ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit zurückblicken. Für Ihren jahrzehntelangen herausragenden Einsatz möchte ich Ihnen von Herzen danken!"

"Mit viel Herzblut und immenser Tatkraft"

Bausback abschließend zu Gaby Buß: "Mit viel Herzblut und immenser Tatkraft betreuen Sie seit rund 18 Jahren als Vorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft ehrenamtlicher Mitarbeiter im Strafvollzug Bayern e.V. Gefangene in ganz Bayern und nehmen regelmäßig an Tagungen Ehrenamtlicher im Voll-zug teil. Seit vielen Jahren gelingt es Ihnen, einen persönlichen Zugang zu den Gefangenen zu finden. Ganz herzlichen Dank für ihren Einsatz!"

Wie wichtig der Einsatz der ehrenamtlichen Kräfte ist, betonte auch Thomas Dickert, Präsident des Oberlandesgerichts Nürnberg. Der Hausherr des Justizpalasts begrüßte die Geehrten gerne. Clea Braun (Trompete) und Wolfgang Eckert (Klavier) sorgten für den sehr stimmungsvollen musikalischen Rahmen.

Die Geehrten hatten ihre Familien mitgebracht, einige nutzten die Ehrung für eine kurze Ansprache. Erich Dippner brachte die Festgesellschaft sogar dazu, aufzustehen und eine Minute der Emmausbewegung zu gedenken.

Ulrike Löw