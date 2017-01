Bayerische Politiker und ihre dunklen Machenschaften

MÜNCHEN - Aus Sicht der Ermittler haben bayerische Politiker im vergangenen Jahr für einige Arbeit gesorgt. Der Landtagsabgeordnete Linus Förster (SPD) wartet derzeit in Untersuchungshaft auf seinen Prozess. Aber er ist nicht der Einzige, dem Fehltritte vorgeworfen wurden.

Gegen den Augsburger Landtagsabgeordneten Linus Förster wird wegen Körperverletzung und illegaler Bildaufnahmen ermittelt. Außerdem wird ihm vorgeworfen, kinderpornografisches Material zu besitzen. Foto: dpa



Am Ende ging alles ganz schnell: Der Landtag hatte am 14. Dezember die Immunität von Förster aufgehoben. Am 15. Dezember saß der 51-Jährige bereits in Untersuchungshaft.

Damit war klar, dass es sich nicht um ein Bagatelldelikt handeln kann. Einen Monat zuvor bereits ließ Förster seine Ämter als schwäbischer SPD-Chef und Vize-Vorsitzender des Europa-Ausschusses im Landtag ruhen. Das Landtagsmandat behielt er zunächst.

Damals war von einer Privatangelegenheit die Rede. Um Körperverletzung gehe es und um illegale Aufnahmen einer erwachsenen Frau. Später kam von der Staatsanwaltschaft noch der Vorwurf ins Spiel, Förster habe kinderpornografisches Material besessen. Genaues wird wohl erst mit der Anklageschrift bekannt werden. Inzwischen ist Förster aus der SPD ausgetreten. Seinen Posten im Landtag übernimmt Ilona Deckwert aus Füssen.

Andreas Schalk aus Ansbach hat als Nachrücker von einem Skandal um den Nürnberger CSU-Abgeordneten Michael Brückner profitiert. Der Gemüsebauer aus dem Knoblauchsland hatte sich nach Bekanntwerden der Ermittlungen ganz schnell von allen Ämtern verabschiedet. Inzwischen ist er verurteilt, aber nicht vorbestraft: Er schäme sich zutiefst für sein Verhalten, sagte er.

Im Juni war durchgesickert, dass der 51-Jährige eine Affäre mit einer Minderjährigen hatte, einem Mädchen, das er über ein Inserat kennengelernt hatte. Zweimal traf er sich mit ihr, vor ihrem 16. Geburtstag und danach. Für die sexuellen Handlungen hatte der Landwirt bezahlt.

90 Tagessätze verhängte das Gericht als Strafe, das sind drei Monatsgehälter.

Auch die Freien Wähler haben ihren Skandal: Den unterfränkischen Abgeordneten Günther Felbinger erwartet ein Prozess, weil er den Landtag um knapp 56.000 Euro betrogen haben soll.

Felbinger soll von 2009 bis 2014 Werkverträge und sogar seine Miete zu Unrecht über seine Unkostenpauschale als Abgeordneter abgerechnet haben. Er schloss Verträge mit der Kreiswählergruppe Main-Spessart der Freien Wähler, angeblich zur Unterstützung seiner parlamentarischen Arbeit.

"Tatsächlich fand jeweils kein Leistungsaustausch statt", heißt es bei der Staatsanwaltschaft. Auch die Miete für sein Bürgerbüro in Karlstadt soll sich Felbinger vom Landtagsamt erschlichen haben.

Er schloss einfach einen Werkvertrag mit seinem Vermieter, so der Vorwurf. Das Geld bekam dieser aber nicht, weil er Felbinger bei seiner Arbeit als Abgeordneter half, wie er dem Landtag mitteilte, sondern als Miete für die Büroräume. 65.000 Euro zahlte er inzwischen ans Landtagsamt.

Lorenz Bomhard

