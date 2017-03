Bayerischer Kultusminister plädiert für Rückkehr zum G9

CSU will Entscheidung nun vor Ostern treffen - "Überholspur" auf Wunsch? - vor 57 Minuten

MÜNCHEN - Nach langer Zurückhaltung hat sich Kultusminister Ludwig Spaenle (CSU) erstmals in größerem Kreis für eine Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium ausgesprochen. Er persönlich plädiere für "ein grundständiges G9", sagte er am Mittwoch in einer CSU-Fraktionssitzung im Landtag.

Die endgültige Entscheidung, ob es in Bayern nun ein achtjähriges oder neunjähriges Gymnasium geben soll, will die CSU noch vor Ostern treffen. © dpa



Es solle aber die Möglichkeit verankert werden, das Abitur wie derzeit auch schon nach acht Jahren abzulegen. "Das ist meine Haltung", bestätigte der Minister nach der Fraktionssitzung auf Nachfrage auch öffentlich.

Der Dialogprozess mit Verbänden und Kommunen habe ergeben, dass vom Grundsatz her die Rückkehr zum G9 gewünscht werde, berichtete Spaenle intern. Die Entscheidung treffe aber die Fraktion. Und Fraktionschef Thomas Kreuzer stellte klar, es sei hier noch nichts entschieden.

Offiziell ist also noch offen, ob es im Regelfall beim G8 bleibt und es eine einjährige Verlängerungsoption für alle Schüler gibt, die dies wollen - oder ob das G9 wieder zur Regel wird und es dann auf Wunsch eine Art "Überholspur" gibt. Diese Entscheidung soll nach dem neuesten Zeitplan von CSU und Staatsregierung nun vor Ostern getroffen werden - also einige Wochen Später als eigentlich geplant.

dpa