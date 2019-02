Bayern bekommt neue "Five Guys"-Filale - hier entsteht sie

Schon am 11. Februar eröffnet neuer Laden der Burger-Kette - vor 1 Stunde

MÜNCHEN - In den USA ist sie Kult, in Deutschland jetzt auf dem Vormarsch: In Bayern eröffnet schon bald eine weitere Filiale der Burger-Kette "Five Guys". Zu den bekanntesten Fans des Fastfood-Tempels zählt der ehemalige Ex-Präsident Barack Obama.

Bilderstrecke zum Thema Redaktions-Lieblinge: Das sind Nürnbergs beste Burgerläden Ob klassisch, mit Avocado oder feurigen Jalapeños: Der Burger-Trend geht wirklich an niemandem spurlos vorüber und so wächst auch Nürnbergs Burger-Landkarte immer weiter. Vom unscheinbaren Lokal an der Ecke zum amerikanischen Rockabilly-Laden ist alles dabei. Doch wo bekommt man denn eigentlich den besten Burger? Wir präsentieren: Unsere Lieblings-Burgerläden der Redaktion.



Immer wieder räumt "Five Guys" bei Votings zur beliebtesten Burger-Kette in den USA ab - und immer wieder wünschen sich auch Fans mehr Filialen in Deutschland. Jetzt werden deren Rufe erhört: In den Pasing Arcaden, einem Einkaufszentrum in München, eröffnet ein neuer "Five Guys"-Laden. Es ist der zweite in Bayern, denn auch in Riem gibt es seit November ein Restaurant. Es folgte: ein wahrer Hype.

Das Konzept: Kunden können sich in der offenen Küche ihre Burger ohne Aufpreis nach Wunsch belegen lassen - mit Jalapenos, Zwiebeln, verschiedenen Saucen. Die Pommes werden in Erdnuss-Öl frittiert. Ein Menü mit Getränk kostet rund 15 Euro, also deutlich mehr als bei der Konkurrenz.

Schon am 11. Februar soll der neue Laden in Pasing eröffnet, berichtet die Bild-Zeitung. Ableger von "Five Guys" gibt es in Deutschland außerdem in Frankfurt, Berlin, Essen und Oberhausen.

tl