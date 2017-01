Bayern bibbert: Die Oberpfalz schießt den Vogel ab

Auf der Zugspitze wurden minus 27 Grad gemessen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Tief "Alex" hat den Menschen in Bayern eine klirrend-kalte Frostnacht beschert. Verbreitet seien in der Nacht zum Freitag zweistellige Minus-Grade registriert worden, teilte der Deutsche Wetterdienst in München mit.

Bilderstrecke zum Thema Weiße Pracht: So schön glänzt der erste Schnee in Franken Der zweite Tag im neuen Jahr und schon beschehrt uns Petrus die lang ersehnten weißen Flocken. Von Forchheim bis Fürth erstrahlt Franken am Montag im neuen "Gewand". Das kommt vor allem bei den Kleinsten gut an. Schnell ist der Schlitten startklar gemacht und der erste Schneemann gebaut.



Am kältesten war es demnach im oberpfälzischen Schorndorf, dort wurden minus 22 Grad gemessen. Im oberfränkischen Kronach waren es minus 21 Grad, im oberbayerischen Mühldorf am Inn und am Münchner Flughafen wurden minus 18 Grad gemessen. In Nürnberg und Augsburg waren es minus 15 Grad. Regelrecht sibirische Temperaturen herrschten am Freitagmorgen auf der 2962 Meter hohen Zugspitze: Dort wurden minus 27 Grad registriert.

Bilderstrecke zum Thema Schnee von gestern: Die härtesten Winter in Nürnberg Kalt, kälter, 1963: Zahlreiche Winter trafen in den letzten Jahrzehnten Franken und Nürnberg. An ein paar Monate dürften sich viele Nürnberger sogar noch erinnern - und ein leichtes Frösteln fühlen. Ein Rückblick in Bildern auf die kältesten und härtesten Winter der letzten Jahrzehnte.



In den Hochlagen der bayerischen Alpen herrschte am Freitag weiter erhebliche Lawinengefahr. Bereits bei geringer Zusatzbelastung könnten sich Schneebrettlawinen lösen, warnte der Lawinenwarndienst Bayern in München. Auch sei die Gefahr der Selbstauslösung von Lawinen gestiegen, hieß es weiter.

Unterhalb der Waldgrenze herrscht nach Angaben der Experten mäßige Lawinengefahr und damit Warnstufe zwei. Die Lawinenlage im bayerischen Alpenraum werde "vorerst kritisch" bleiben, hieß es mit Blick auf die kommenden Tage. Das eisige Frostwetter soll zumindest bis Samstag Bayern heimsuchen. In der Nacht zum Samstag seien dann am Alpenrand sogar Tiefstwerte von minus 25 Grad möglich, sagte ein Meteorologe. Dann soll der strenge Frost allmählich etwas abklingen.

dpa