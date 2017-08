Bayern-Fan raubt 12-Jährigem Mädchen signiertes Trikot

COBURG - Einem Mädchen ist am Sonntag nach dem "Traumspiel" der Bayern im Coburger Stadion ein handsigniertes Trikot geraubt worden. Der Dieb ist in der Menschenmenge entkommen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Nach dem Fußballspielende in Coburg wartete ein Mädchen gegen 19.45 Uhr am Sonntag im Bereich des Mannschaftsbusses auf ihr Trikot, nachdem sie es zum Signieren an einen Spieler des FC Bayern München weitergegeben hatte. Als sie es zurückbekommen hatte und es gerade anziehen wollte, entriss ihr ein unbekannter Mann die Fankleidung. Trotz heftiger Gegenwehr konnte der Unbekannte der 12-Jährigen das Trikot entwenden und verschwand damit in der Menschenmasse.

Bei dem sogenannten "Traumspiel" traf der FC Bayern München in einem Freundschaftsspiel auf den Fanclub Red Residenz. Den Sieg der Bayern von 8:1 verfolgten 10.500 Stadion-Besucher.

Bei dem Dieb handelt es sich laut Polizeiangaben um einen etwa 50-jährigen, um die 1,80 Meter großen Mann mit kräftiger Statur und Bauchansatz. Die Personenbeschreibung der Polizei sagt außerdem, dass der Mann volles graues Haar und einen grauen Vollbart hat und mit einem roten T-Shirt mit der Aufschrift "Traumspiel" bekleidet war. Bei dem Mann soll eine Frau und ein Kind gewesen sein. Die Polizisten gehen davon aus, dass der 50-Jährige aus Rödental kommt.

Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt gegen den Trikot-Dieb und wendet sich mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wer hat den Vorfall anlässlich des "Traumspiels" bei dem Mannschaftsbus beobachtet und kann dazu Angaben machen? Wer kennt den oben beschriebenen Mann und kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Hinweise erbittet die Kripo Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645-0.

