Bayerns Kliniken bekommen mehr Betten - auch in Nürnberg

NÜRNBERG - An mehreren bayerischen Kliniken werden die Bettenkapazitäten aufgestockt. Aufgrund der wachsenden Patientennachfrage bewilligte der Krankenhausplanungsausschuss unter anderem eine Erhöhung der Bettenzahl im Klinikum Nürnberg Süd.

Das Klinikum Nürnberg ist ermöglicht seinen Mitarbeitern, Familie und Arbeit unter einen Hut zu bekommen. Foto: Stefan Hippel



So soll die Nürnberger Einrichtung von derzeit 985 auf 1012 Betten ausgebaut werden. Das ist nun auch die planerische Grundlage für den Neubau eines Notfallzentrums.

Besonders umfangreich ist der Ausbau der Frauen- und Kinderklinik des St.-Hedwig-Krankenhauses Barmherzige Brüder in Regensburg, deren Bettenzahl von 168 auf 220 Betten steigen soll. Damit ist laut Gesundheitsministerium die Voraussetzung geschaffen, dass die anstehenden Sanierungsmaßnahmen vom Freistaat gefördert werden können. Das Krankenhaus Barmherzige Brüder erhält damit insgesamt 957 Betten (ehemals 905). Es will aufgrund der Bedarfsfeststellung insbesondere den Bereich der Geburtshilfe, aber auch die Kinderheilkunde erheblich ausbauen.

Weiden erhält eine neue Fachchirurgie

Auch im Klinikum Aschaffenburg wird die Bettenzahl aufgestockt, und zwar von 739 auf 780. Im Juliusspital Würzburg steigt die Bettenzahl von 342 auf 354.

Neben diesen Ausweitungen der Kapazitäten hat der Krankenhausplanungsausschuss auch an verschiedener Stelle das Feld der angebotenen medizinischen Fachrichtungen erweitert. So erhält das Klinikum Weiden zusätzlich die Fachrichtung Kinderchirurgie. Hier wird die Versorgung von Kindern zusammen mit dem Klinikum Amberg neu strukturiert und ausgebaut. Am Klinikum Deggendorf wurde als Ergänzung zur Neurochirurgie die Fachrichtung Neurologie für die Schlaganfallversorgung in den Krankenhausplan des Freistaats Bayern aufgenommen.

Des Weiteren erhält das Chirurgische Klinikum München Süd die Fachrichtung Innere Medizin zur Durchführung minimalinvasiver Herzklappeneingriffe. Schließlich wird am Klinikum Aichach eine kleine Belegabteilung für Augenheilkunde eingerichtet.

