Bayerns Schlösser und Burgen bleiben beliebte Ausflugsziele

Nürnbergs Kaiserburg zählt zu den touristischen Hotspots im Freistaat - vor 1 Stunde

MÜNCHEN - Der Tourismus in Bayern boomt – das liegt auch an den zahlreichen staatlichen Schlössern und Burgen. 2016 besichtigten über fünf Millionen Menschen dieses kulturelle Erbe Bayerns. Heimatminister Söder sieht Bayern damit in der touristischen Champions League.

Die Nürnberger Kaiserburg gehört zu Bayerns beliebtesten Schlössern und Burgen und lockte auch 2016 wieder viele Besucher an. © Matejka



Die Nürnberger Kaiserburg gehört zu Bayerns beliebtesten Schlössern und Burgen und lockte auch 2016 wieder viele Besucher an. Foto: Matejka



Ob Schloss Neuschwanstein bei Füssen, Schloss Linderhof in Ettal, Schloss Nymphenburg in München oder die Kaiserburg in Nürnberg - die staatlichen Schlösser und Burgen in Bayern bleiben ein Touristen-Magnet. Dort wurden im vergangenen Jahr etwas mehr als fünf Millionen Gäste gezählt. Das waren zwar gut 100 000 Besucher weniger als im Vorjahr, aber man sei damit immer noch auf ähnlich hohem Niveau geblieben, wie Finanz- und Heimatminister Markus Söder (CSU) am Donnerstag in München klarmachte. Erst vor wenigen Tagen hatte Bayerns Tourismusbranche Rekordzahlen bei den Übernachtungen im Freistaat veröffentlicht.

Absoluter Hit bleibt das vor allem bei US-Amerikanern und Japanern beliebte Schloss Neuschwanstein von "Märchenkönig" Ludwig II. - dort wurden nach der Bilanz der Bayerischen Schlösserverwaltung 2016 gut 1,4 Millionen Gäste gezählt. Mit diesen Zahlen spiele Bayern "in der Championsleague der deutschen Kultureinrichtungen ganz vorne" mit, sagte Söder.

Während die Münchner Residenz mit rund 328.000 Gästen einen neuen Rekord aufstellte, verzeichneten alle anderen Sehenswürdigkeiten in der Landeshauptstadt weniger Besucher als im Vorjahr. "Touristen haben sich aufgrund der unsicheren Situation in Europa mit Besuchen in Hauptstädten zurückgehalten, das hat man auch beim Oktoberfest gesehen", erklärte Bernd Schreiber, Präsident der Bayerischen Schlösserverwaltung.

In anderen Regionen Bayerns dagegen stiegen die Besucherzahlen an. Die Burg Trausnitz oberhalb der Altstadt von Landshut etwa verzeichnete mehr als 83.000 Gäste, fast 17.000 mehr als 2015. Neu hinzu kam die Walhalla in der Oberpfalz, die seit 2016 zur Bayerischen Schlösserverwaltung gehört und im vergangenen Jahr mehr als 131.000 Besucher anzog.

Zu den künftigen Highlights dürfte auch das Burgerlebnismuseum "HerrschaftsZeiten – Erlebnis Cadolzburg" auf der Cadolzburg im Landkreis Fürth zählen, das im Juni eröffnet wird. 2018 zeigt die Münchner Residenz eine neue Porzellanausstellung. Außerdem sollen weitere Schlösser und Burgen im Internet ausführlich vorgestellt werden: Neuschwanstein etwa kann bereits online und in 3D besichtigt werden.

dpa