"Beat it!" kommt auch 2020 nach Nürnberg

Die Termine für 2019 sind beinah ausverkauft - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Das Musical "Beat it!" kommt im April nach Nürnberg - und es gibt nur noch wenige Karten. Bereits über 110.000 Tickets wurden für die Show verkauft, die im Mai zunächst endet. Doch die Hommage an den King of Pop geht 2020 in die nächste Runde.

Viele der Vorstellungen des Michael-Jackson-Musicals "Beat it!" sind bereits ausverkauft. Am 20. April 2019 wird die Show auch Halt in Nürnberg machen - noch gibt es Tickets. Bereits 40.000 Menschen konnten "Beat it!" in den ersten drei Wochen seit Tour-Beginn bejubeln. Die Veranstalter zeigen sich zufrieden.

Das Musical wird auch 2020 durch Deutschland reisen und erneut Halt in Nürnberg machen: Am 8. April 2020 haben dann die Jackson-Fans erneut die Chance, "Beat it!" in der Meistersingerhalle zu erleben. Der Vorverkauf dafür startet am 23. November 2018 um 10 Uhr. Karten können an allen Geschäftsstellen der Nürnberger Nachrichten gekauft werden oder sind unter 0911 216 2777 erhältlich. Für Zeitungsabonnenten gibt es 20% ZAC-Rabatt.

