"Beauty-Zug": Deutsche Bahn hat jetzt Kosmetik-Waggons

In dem besonderen Abteil der Bahn kann man sich von Stylisten schminken lassen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Nächster Halt: Lidschatten. Die Deutsche Bahn lässt ihre Kunden in Zusammenarbeit mit einer Kosmetik-Kette auf ausgewählten Fahrten schminken. Ein PR-Gag, der bei den Kundinnen ganz gut ankam.

Ein bisschen Farbe fürs Gesicht: Kosmetikerin Kinga Stolinska verschönert im Zug die Reisenden. © Heinz Wraneschitz



11.03 Uhr, Waggon Nummer elf, das Rouge sitzt. Weil der Zug gerade Halt macht, kann Stylistin Kinga Stolinska bei ihrer Kundin jetzt schnell ein bisschen Lidschatten auftragen. Während der Fahrt ist das aus Sicherheitsgründen verboten — denn es könnte im wahrsten Sinne des Wortes ins Auge gehen.

Zwei Zugabteile hat die Deutsche Bahn in Kooperation mit einer Kosmetik-Kette in kleine Schönheitssalons verwandelt. Die Sitze wurden mit Hussen bezogen, auf denen das Logo der Kosmetik-Kette prangt. Statt DB- Magazin liegen Schmink-Utensilien und Puderquasten auf dem Tisch bereit. Eine junge Frau mit Klemmbrett ist für die Terminvergabe verantwortlich. Die wichtigste Frage, die zuerst geklärt werden muss: "Wann müssen Sie aussteigen?"

Susanne Blaschke hat jede Menge Zeit. Die 38-Jährige ist in München eingestiegen und fährt bis zur Endstation des ICE in Berlin mit. Das Angebot, das momentan ein Testlauf ist, kommt der Teamassistentin gerade recht. "Wir waren auf dem Filmfest in München und haben da ganz gut gefeiert. Und jetzt finde ich es total schön, das hier zu bekommen", sagt die Berlinerin. Über eine Durchsage ist sie darauf aufmerksam geworden.

Flechtfrisuren zum Oktoberfest

Vorab buchen kann man die Termine nicht, sie werden nur spontan ausgemacht. Ein komplett neues Make-up wird bei den Frauen nicht gemacht, sondern eher eine Art Auffrischung, im Fachjargon "Touch up" genannt. Ein bisschen Grundierung, ein bisschen Rouge, etwas Lidschatten sorgen für eine Wiederbelebung müder Gesichter. Visagistin Stolinska macht der Job hier Spaß. "Ich mag gerne Abwechslung", sagt sie. Schwieriger sei es natürlich schon, im Zug zu schminken, wenn es ab und zu ruckelt. Lidstriche ziehen geht nicht, Wimperntusche auftragen, nur, wenn der Zug stoppt.

Bis Ende des Jahres testet die Bahn, wie das Angebot bei den Fahrgästen ankommt. Die Beauty-Züge, wie die DB es nennt, sind an spezielle Veranstaltungen angepasst. Dieser Zug etwa an die Fashion Week, die bis zum heutigen Freitag in Berlin stattfindet. Vor allem auf Frauen ist das Angebot diesmal deshalb ausgerichtet. Grundsätzlich hat man aber auch etwas für die Männer im Angebot: Handmassagen oder Bart-Verschönerungen etwa — mit Ölen, nicht mit Rasierklingen, versteht sich.

Wann die – seltenen – Züge fahren, steht auf der Internetseite der Bahn. Im September kann man sich zum Oktoberfest im "Beauty-Zug" die Haare flechten lassen. Ein Angebot, das vielleicht mehr Zulauf haben könnte als die Schmink-Aktion. Auf dem Streckenabschnitt zwischen Nürnberg und Bamberg herrscht nicht gerade Massenandrang vor den beiden Schönheits-Abteilen. Aber die, die kommen, finden das Angebot eine gute Idee. Zeit hat man im Zug ohnehin, warum sich nicht dabei etwas verschönern lassen? Und sollte es mal länger dauern mit der Bahn — dann sitzt wenigstens das Rouge optimal.

Anette Röckl