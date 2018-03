Bedienung kam nicht: Rentner im Restaurant eingesperrt

Der Gast wollte in einem Lokal im Landkreis Main-Spessart zu Mittag essen - vor 1 Stunde

GEMÜNDEN - Eine etwas ungewöhnliche Hilfestellung durch die Polizei war am Montag in der Obertorstraße in Gemünden nötig. Ein älterer Gast wollte in einem Restaurant etwas zum Essen bestellen. Nach einiger Zeit merkte er, dass er ganz alleine im Raum war.

Ein 85-jähriger Gast hatte es sich gegen 13.30 Uhr am Montagmittag in einem Restaurant in der Obertorstraße gemütlich gemacht. Nach einiger Zeit wunderte er sich, dass sich keine Bedienung um ihn kümmerte und die Bestellung aufnahm. Mit Erschrecken stellte er fest, dass die Tür des Restaurants schon abgesperrt war und er ganz allein in den Gasträumen war.

Also verständigte der eingeschlossene Gast die Polizei. Diese wiederum versuchte, den Betreiber des Lokals telefonisch zu erreichen, hatte aber kein Glück. Die Beamten rückten selbst an und ermöglichten dem älteren Herren über ein offenes Fenster den Ausstieg ins Freie.

