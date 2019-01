Bei Bamberg: 19-Jähriger überschlägt sich mit VW-Polo

Zwei Verletzte - Fahrer musste ins Krankenhaus - vor 22 Minuten

WALSDORF - Am Dienstagabend kam ein 19-Jähriger zwischen Walsdorf und Zettelsdorf mit seinem VW-Polo von der Straße ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Dabei erlitt der Fahrer schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus transportiert werden.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam am Dienstagabend ein 19-jähriger VW-Fahrer von der Straße ab, als er von Walsdorf in Richtung Zettelsdorf unterwegs war. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Sein 18-Jähriger Beifahrer verletzte sich leicht und musste ebenfalls behandelt werden. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden von etwa 3000 Euro.

Bilderstrecke zum Thema Schwerer Unfall bei Bamberg: Fahranfänger überschlägt sich Am Dienstagabend kam ein 19-Jähriger zwischen Walsdorf und Zettelsdorf von der Straße ab und überschlug sich. Er musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Totalschaden von etwa 3000 Euro.



eli