Bei Fotoshooting in Bayern: Biker prallt gegen Baum und stirbt

Mann fuhr gegen Leitpfosten - Freund des Verunglückten erleidet Schock - vor 25 Minuten

ADELSHOFEN - Vor den Augen seines fotografierenden Freundes ist ein Motorradfahrer in Oberbayern gegen einen Baum geprallt und gestorben. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Der 24-Jährige stürzte am Samstagnachmittag in einer langgezogenen Rechtskurve bei Adelshofen (Landkreis Fürstenfeldbruck). Polizeiangaben zufolge kam der Mann von der Kreisstraße ab und prallte zunächst gegen einen Leitpfosten. Er starb noch an der Unfallstelle. Der Freund des Verunglückten erlitt einen Schock.

Er hatte mit einem Auto am Straßenrand gestanden und die Fahrt seines Freundes fotografiert. Die beiden jungen Männer wollten nach Polizeiangaben gute Bilder bei der Kurvenfahrt machen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.