Bei Glatteis gegen Baum: 58-Jähriger stirbt in Unterfranken

Feuerwehr muss Autofahrer aus dem Wrack befreien - vor 1 Stunde

WARTMANNSROTH - Am Donnerstagmorgen ist ein 58-jähriger Mann im Landkreis Bad Kissingen aufgrund von Glatteis von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baumstumpf geprallt. Der Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurze Zeit später verstarb.

Etwa gegen 6 Uhr befuhr der Mann aus dem Landkreis Bad Kissingen die Staatsstraße von Wartmannsroth in Richtung Diebach. In einer Linkskurve kam der Mann auf glatter Straße mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, prallte mit der Fahrerseite zunächst gegen einen Baumstumpf und kam schließlich an einem zweiten Baum zum Stehen.

Der 58-Jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste durch die Feuerwehren aus Wartmannsroth und Hammelburg aus dem Wrack befreit werden. Nach der Bergung erfolgte eine Erstversorgung durch einen Notarzt sowie den Rettungsdienst. Mit lebensgefährlichen Verletzungen kam der Mann in ein umliegendes Krankenhaus. Dort erlag er kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Staatsstraße komplett gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet, es kam zu keinen nennenswerten Behinderungen.

