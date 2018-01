Bei Riedenberg: Tödlicher Unfall auf der Staatsstraße

Unfallverursacherin verstarb noch vor Ort - Ein weiterer Mann schwer verletzt - vor 1 Stunde

RIEDENBERG - Am Dienstagmorgen ereignete sich ein tragischer Verkehrsunfall bei Riedenberg (Unterfranken): Eine 24-Jährige starb, ein 53-Jähriger wurde schwer verletzt.

Ein Unfall auf der Staatsstraße bei Riedenberg (Landkreis Bad Kissingen) endete tragisch: Eine junge Frau geriet am Dienstag gegen 6.20 Uhr in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Die 24-jährige Unfallverursacherin erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. Der 53-jährige Fahrer des anderen Wagens wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus geflogen.

Ersten Ermittlungen zufolge kam es zu dem Unfall, als die 24-Jährige am Dienstagmorgen die Staatsstraße in Richtung Bad Brückenau befuhr. Auf Höhe Riedenberg verlor die junge Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet dadurch in den Gegenverkehr. Ein 53-Jähriger, der mit seinem Audi in Richtung Wildflecken unterwegs war, konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Er rammte mit seiner Fahrzeugfront direkt die Fahrerseite des Kleinwagens der 24-Jährigen. Zum Unfallzeitpunkt war die Fahrbahn spiegelglatt, was das Bremsen bedeutend erschwerte. Bei der Kollision wurde die Verursacherin in ihrem Opel eingeklemmt und erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Der 53-Jährige wurde noch vor Ort medizinisch versorgt, ehe er mit schweren Verletzungen von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurde.

Neben den Freiwilligen Feuerwehren war auch ein Notfallseelsorger an der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Bad Brückenau übernahm die Ermittlungen zur Unfallursache, zu denen auch auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen wurde. Die Staatsstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme für mehrere Stunden komplett gesperrt werden.

