Bei Schneeglätte: Fahranfänger prallt mit Auto gegen Baumgruppe

18-Jähriger konnte sich selbstständig befreien und blieb unverletzt - vor 21 Minuten

HUMMELMARTER - Die schneeglatte Fahrbahn wurde einem Fahranfänger im Landkreis Haßberge zum Verhängnis: In einem Waldstück bei Himmelmarter schleuderte sein Auto von der Fahrbahn, prallte gegen mehrere Bäume und blieb völlig demoliert auf der Seite liegen. Der junge Mann selbst hatte einen Schutzengel.

Gegen 17.30 Uhr war der 18-Jährige am Donnerstag bei winterlichen Straßenverhältnissen mit seinem VW auf der Ortsverbindungsstraße von Fatschenbrunn in Richtung Hummelmarter unterwegs. In einem Waldstück kam das Fahrzeug nach ersten Angaben in einer engen Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Bäumen.

Daraufhin blieb das Auto auf der Seite liegen. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Wrack befreien. Laut Angaben der Polizei war er ansprechbar und wirkte unverletzt. Zur Sicherheit brachte ihn der Rettungsdienst aber ins Krankenhaus nach Bamberg. Am Auto entstand ein Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. Die Verbindungsstraße wurde für die Rettungs- und Bergungsarbeiten gesperrt.

jm