Beleidigung mit Folgen: Verfolgungsjagd in Kronach

Ein Alkoholtest ergab schließlich einen Wert von 0,5 Promille - vor 1 Stunde

KRONACH/EBERSDORF - Zu einer Beleidigung mit Folgen kam es am Freitagnachmittag auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Industriestraße in Kronach. Der Vorfall mündete in einer Verfolgungsjagd, die schließlich von der Polizei gestoppt wurde.

Ein 52-Jähriger wollte gerade in der Industriestraße in Kronach sein Auto parken. Aber offenbar machte ihm eine Fußgängerin nicht schnell genug den Weg frei, weshalb er sie beleidigte.

Da sich der Beschuldigte aber noch vor dem Eintreffen der Polizei mit seinem Wagen entfernte, fuhr die Frau ihm hinterher. Dieser bemerkte das. Er versuchte deshalb seine Verfolgerin abzuschütteln, in dem er in Richtung Coburg davon fuhr. Die Frau konnte ihn jedoch weiterverfolgen und der Polizei seinen Standort mitteilen.

In Ebersdorf wurde der Mann schließlich von der Polizei angehalten.

Hierbei konnten die Polizeibeamten einen deutlichen Alkoholgeruch feststellen. Ein Alkoholtest erbrachte einen Wert von 0,5 Promille.

Nun muss sich der Mann nicht nur wegen der Beleidigung sondern auch wegen der Alkoholfahrt verantworten.

krei