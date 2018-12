Beliebte Vornamen: Bayern tickt anders als Rest der Republik

In Sachen Namensgebung haben Eltern im Freistaat eigene Präferenzen - vor 45 Minuten

NÜRNBERG - Emma, Hanna und Ben: Das waren einige der Namen, mit denen frischgebackene Eltern ihre Neugeborenen im Jahr 2018 besonders häufig bedachten. Allerdings nur, wenn man die gesamte Bundesrepublik betrachtet. Die Bayern haben andere Vorlieben.

Jedes Jahr ermittelt die Gesellschaft für deutsche Sprache die beliebtesten Vornamen. Regional betrachtet gibt es dabei einige Unterschiede. © Julian Stratenschulte (dpa)



Jedes Jahr ermittelt die Gesellschaft für deutsche Sprache die beliebtesten Vornamen. Regional betrachtet gibt es dabei einige Unterschiede. Foto: Julian Stratenschulte (dpa)



Wenn ein Kind geboren wird, haben sich die Eltern meist schon Monate im Voraus darüber Gedanken gemacht, wie sie den Nachwuchs nennen wollen. Welche Vornamen dabei besonders beliebt sind, bestimmen der aktuelle Zeitgeist und wechselnde Trends. In den letzten Jahren standen eher klassische Namen wie Marie, Maximilian oder David ganz oben in der Gunst der Eltern.

Und auch in diesem Jahr haben experimentelle Namen zumindest bei der Mehrheit der Deutschen keine Chance. Die beliebtesten Mädchennamen sind laut einer Erhebung der Gesellschaft für deutsche Sprache Emma, Hanna und Mia. Bei den Jungs belegen Ben, Leon und Paul die vordersten Plätze.

Bilderstrecke zum Thema Das sind Nürnbergs Babys im November 2018 Zum Knutschen! Jeden Tag werden in Nürnberg Babys geboren. Ein paar der putzigen Neuankömmlinge haben wir in unserer Galerie für Sie gesammelt.



Allerdings nur in der gesamten Bundesrepublik. In Bayern sieht die Liste ganz anders aus: Dort ist Sophia oder Sofia der beliebteste Mädchenname, gefolgt von Anna und Emma. Bei den Jungs taucht gar keiner der bundesweiten Favoriten auf den vordersten Plätzen auf: Lukas oder Lucas steht an erster Stelle, dann folgen Jonas und Maximilian. Die Bayern haben eben ihren eigenen Kopf.

Errechnet wurden die Zahlen auf Grundlage der Statistiken der Gesellschaft für deutsche Sprache, die die Daten von den Standesämtern beziehen. Auf Basis dieser Daten haben der Radiosender Antenne Bayern und die Fabulabs GmbH aus Berlin die Zahlen für Bayern ermittelt.

jru