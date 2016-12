Beliebtes Bayern: Bevölkerung wird weiter wachsen

FÜRTH - Bayerns Bevölkerung wird auch in den kommenden Jahren weiter wachsen. Lebten 2015 rund 12,8 Millionen Menschen im Freistaat, werden es bis zum Jahr 2035 über 13,5 Millionen sein. Auch in Nürnberg und Fürth wird es enger werden.

Immer mehr Menschen wollen nach Bayern. In den kommenden Jahren erwartet den Freistaat ein großes Bevölkerungsplus. © dpa



Bisher war das Landesamt für Statistik in Fürth davon ausgegangen, dass bereits um das Jahr 2031 die maximale Zahl an Einwohnern erreicht sei. Der Zuwachs von knapp 700.000 Menschen entspricht den gemeinsamen Einwohnern von Nürnberg, Fürth und Schweinfurt.

Auf den ersten Blick sei das nicht viel, erklärte am Donnerstag Innenminister Joachim Herrmann (CSU) in Fürth. Doch man müsse bedenken, dass für diese Anzahl Schulen benötigt werden, ebenso Krippen und Wohnungen.

Die Bevölkerung wächst sowohl durch den Zuzug von Menschen aus anderen Bundesländern als auch aus dem Ausland – insbesondere den EU-Staaten Bulgarien oder Polen. Ohne Zuwanderung würde Bayern in den kommenden 18 Jahren 4,4 Prozent seiner Bevölkerung verlieren, denn es werden weniger Menschen geboren als sterben.

Die größte Zunahme wird in Oberbayern erwartet. Hier wird die Zahl der Einwohner bis 2035 um 530.000 auf über 5,1 Millionen steigen. Eine erstaunliche Zahl - um 1900 lebten gerade einmal 5,4 Millionen im gesamten Freistaat.

Ein Bevölkerungsplus wird darüber hinaus auch für Mittelfranken erwartet. Dieses liegt zwischen 3,7 und 5,8 Prozent. Allein die Städte Nürnberg und Fürth werden über die Hälfte des gesamten Einwohnerzuwachses im Regierungsbezirk erleben.

Laut der neuesten Zahlen klettert auch das Durchschnittsalter. 2015 lag es bei 43,6 Jahren, 2035 wird es schon 46,1 Jahre betragen.

Angesichts der steigenden Einwohnerzahl wird man in ganz Bayern, insbesondere in den Ballungsräumen mehr Wohnungsbau benötigten, erklärte Innenminister Herrmann. Er appellierte auch an die Kommunen, die in der Nähe der Ballungsräume liegen, noch mehr Bauland auszuweisen.

Christiane Krodel