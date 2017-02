Berühmt und rätselhaft: 175. Geburtstag von Karl May

NÜRNBERG - Winnetou und Old Shatterhand sind weltbekannte Figuren: Ihr Schöpfer, Karl May, ist einer der meistgelesenen deutschen Schriftsteller und wäre am Samstag 175 Jahre alt. Einige Facetten seines Lebens sind recht unbekannt.

Pierre Brice (links) als Apachen-Häuptling Winnetou und Lex Barker als sein Blutsbruder Old Shatterhand in einer Szene des Karl-May-Films "Im Tal des Todes". Der Schriftsteller Karl May wäre heute 175 Jahre alt. © dpa



Mit seinen Erzählungen wurde Karl May weltberühmt. Von seinen Fans wurde er wie ein Popstar gefeiert. Sein Leben war aber voller Höhen und Tiefen. Am 25. Februar 1842 wurde Karl May im sächsischen Ernstthal geboren.

Weniger bekannt: Karl May war sehr religiös. Er arbeitete als Lehrer und unterrichtete auch Religion, verlor aber später seine Zulassung: Er saß er wegen Diebstahl, Betrug und Prellerei insgesamt acht Jahre im Gefängnis. "Er wurde auch stark von Literaturkritikern, Journalisten und Bischöfen kritisiert - die Wissenschaft spricht von der Karl-May-Hetze", sagt Helmut Moritz von den Karl-May-Freunden Franken.

Völkerverständigung und Nächstenliebe

Im Gefängnis wurde May depressiv, soll aber durch einen katholischen Theologen wieder zu sich gefunden haben. "Die Werke, die er nach seiner Gefängniszeit schrieb, haben starken religiösen Einfluss", erklärt Joachim Klarner von den Karl-May-Freunden Franken. Werte wie Völkerverständigung, Verbrüderung und Nächstenliebe sind auch in Mays bekannten Romanen wiederzufinden.

Karl May behauptete, seine Abenteuer selbst erlebt zu haben: Old Shatterhand und Kara Ben Nemsi waren Alter Egos des Schriftstellers. "Wir können uns das heute kaum vorstellen, dass die Leute wirklich dachten, er wäre Old Shatterhand - Karl May war doch nur 1,62 Meter groß!", sagt Helmut Moritz lachend. Karl May sei zur damaligen Zeit einfach ein Popstar gewesen.

"Es wird angenommen, dass May an Pseudologica phantastica litt, dem zwanghaften Drang zum Lügen", sagt Ulrich Wasserburger, der seit etwa zehn Jahren bei den Karl-May-Freunden Franken ist. "Er ist vielleicht einfach in seiner Fantasiewelt aufgegangen und hat sich teilweise von seinen Anhängern in diese Welt hineindrücken lassen", vermutet er.

Auch die Karl-May-Freunde Franken feiern bald Geburtstag: Seit 25 Jahren gibt es sie schon. Am 25. März und 26. März finden Vorträge über Karl Mays Leben, ein Gottesdienst und eine Ausstellung statt. Weitere Informationen finden Sie hier.

Lea-Verena Meingast