Besserung in Sicht: Ab Dienstag zeigt sich wieder die Sonne

Bis zu 20 Grad werden am Donnerstag und Freitag erwartet - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Spätsommer hat sich endgültig davon gemacht. Nach dem feucht-nassen Regen-Wochenende zeigt sich der Herbst aber unter der Woche ein bisschen freundlicher.

Nach einem trüben Start in die Woche reißt die Wolkendecke am Dienstag hin und wieder auf. Foto: Colourbox.com



Am vergangenen Wochenende bekamen wir das Septemberwetter voll zu spüren. Ein heftiger Regenguss folgte dem nächsten. Bis zu 60 Liter Wasser prasselten laut dem Wetterochs pro Quadratmeter auf die Region ein. Am heftigsten hat es dabei die Hersbrucker Schweiz erwischt. Wer da ohne einen leichten Schnupfen in die Arbeitswoche starten kann, hat wohl Glück gehabt.

Auch die neue Woche hat mit 15 Grad und teils heftigen Regenschauern am Montag nicht besonders erbaulich begonnen. Doch wenngleich die hochsommerlich warmen Tage für dieses Jahr wohl der Vergangenheit angehören, ist ein wenig Besserung in Sicht. Bei Temperaturen von 18 bis 19 Grad soll es am Dienstag und Mittwoch zumindest trocken bleiben. Auch die Wolkendecke lockert sich - und hin und wieder blickt die Sonne durch.

Am Donnerstag setzt sich der positive Trend fort. Bei Temperaturen von bis zu 20 Grad soll es den ganzen Tag über heiter sein. Ein Kaffee im Freien oder eine kleine Fahrradtour Richtung Biergarten sind also noch einmal drin. Kleiner Wermutstropfen: Nachts fallen die Tiefstwerte trotz angenehmer Tagestemperaturen auf einstellige Werte. Nachtschwärmer sollten also eine Jacke mitnehmen.

Am Freitag kann es erneut bis zu 20 Grad warm werden, allerdings erreichen uns im Tagesverlauf von Nordwesten her atlantische Tiefausläufer, so der Wetterochs. Die haben Wolken und auch vereinzelt Regen im Gepäck.

Durchwachsene Aussichten also. Wer noch einmal Sonne tanken will, sollte sich also den Donnerstag vormerken.