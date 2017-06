Bestes Sommerwetter für RiP und Berg - vorerst

NÜRNBERG - Frieren wird bei Rock im Park oder auf der Erlanger Bergkirchweih sicher niemand. Petrus meint es gut und schenkt uns für heute und morgen Temperaturen bis zu 30 Grad und Sonne satt. Am Sonntag folgt dann allerdings wortwörtlich eine kalte Dusche.

Sonnenbrille und Hut sind bei Rock im Park in diesem Jahr Pflicht. Das Wetter könnte nicht besser sein. © Stefan Hippel



Die Aussichten für das Festivalwochenende auf Rock im Park und für die Erlanger Bergkirchweih könnten nicht besser sein. Am Freitag soll es trocken und warm bleiben. Laut wetter.net sind bis zu 28 Grad drin. Am Vormittag hat die Sonne das Sagen am strahlend blauen Himmel. Am Nachmittag ziehen nur selten Wolkenfelder auf. Einziges Manko: Der Wetterochs weist auf einzelne Gewitter hin, die örtlich aufziehen können. In der Nacht gehen die Temperaturen auf angenehme 15 Grad zurück. Mit Decke im Schlafsack lässt es sich damit schon ganz gut leben.

Nach der Vorhersage von wetter.com steigen die Temperaturen am Samstag sogar bis auf 30 Grad. Gegen Nachmittag ziehen Wolken auf, die vereinzelt Regen bringen können. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 35 Prozent. In der Nacht auf Sonntag steigt diese deutlich an, zu 90 Prozent wird es nass. Die Temperaturen fallen nachts auf 18 Grad.

Auch der Tag selbst zeigt sich dann leider nicht von seiner besten Seite: Bei maximal 21 Grad und einer Regenwahrscheinlichkeit von 90 Prozent wird es ziemlich eklig. Dabei sind außerdem leichte Gewitter zu erwarten. Aber schon im letzten Jahr haben sich die Festivalbesucher von Regen und Schlammmassen nicht abschrecken lassen.

