Ein 15-Jähriger hat am Montagabend auf einem Supermarktparkplatz in Küps (Landkreis Kronach) die Kontrolle über seinen BMW verloren. Mit dem Auto krachte er in einen Unterstand für Einkaufswagen. Ein Atemalkoholtest bei dem Jugendlichen ergab 1,6 Promille. Auch sein 35-jähriger Beifahrer war laut Polizei betrunken. © NEWS5 / Merzbach