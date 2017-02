Betrunken geflüchtet: Erlanger lenkt Pkw aus Graben

STAMMHAM - Am späten Freitagabend missglückte auf der A9 in Richtung Nürnberg das Überholmanöver eines 51-Jährigen Erlangers. Doch statt auf die Polizei zu warten, rangierte er seinen völlig demolierten Wagen aus dem Straßengraben und ergriff die Flucht - aus gutem Grund, wie sich später herausstellte.

Laut Angaben der Polizei war der 51-Jährige aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt gegen 21.25 Uhr auf der A9 nahe Stammham unterwegs. Kurz vor Denkendorf überholte er mit seinem Pkw einen ebenfalls 51-jährigen Autofahrer aus dem Landkreis Bamberg. Doch während er auf der linken Spur an dem Wagen vorbeifuhr, kam er nach rechts ab und touchierte das Fahrzeug des Bambergers. Der Erlanger verlor daraufhin die Kontrolle über seinen Wagen, das Auto schleuderte nach rechts in den Straßengraben.

Der Bamberger stoppte sein Auto, um nach dem verunglückten Mann zu sehen. Der 51-Jährige konnte sich allerdings mit seinem schwer beschädigten Pkw aus dem Graben befreien und fuhr weiter, bevor die Polizei eintraf. Die Beamten leiteten sofort eine Fahndung ein.

Kurze Zeit später griffen Polizisten den Mann in dem völlig demolierten Wagen in einem Gewerbegebiet bei Denkendorf auf. Schnell stellte sich heraus, weshalb dem Mann die unerkannte Flucht so wichtig war: Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Der 51-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde noch vor Ort beschlagnahmt. Laut Angaben der Polizei entstand bei dem Unfall ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro, verletzt wurde jedoch niemand.

