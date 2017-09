Betrunkener begrabscht und bespuckt Taxifahrerin

Mann tritt vorbeifahrenden Radfahrer - Etwa zwei Promille - vor 1 Stunde

AMBERG - Deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte ein 31-Jähriger am Dienstagabend in Amberg in der Oberpfalz. Der Mann fasste einer Taxifahrerin in den Schritt und an die Brust. Danach ging er auf einen Radfahrer los.

Wie die Polizei mitteilt, ist der 31-Jährige den Beamten bereits bekannt. Er bestellte sich am Abend ein Taxi zu einer Wirtschaft im Stadtgebiet. Stark angetrunken stieg er ins das Taxi einer 52-Jährigen.

Völlig unvermittelt griff er ihr während der Fahrt an die Oberschenkelinnenseite und die Brust. Daraufhin hielt die Taxifahrerin sofort an und verwies ihn ihres Wagens. Bevor der 31-Jährige das Taxi verließ, spuckte er der 52-Jährigen ins Gesicht, dann torkelte er über den Geh- und Radweg weiter.

Dort pöbelte er mehrere Passanten an und trat einem vorbeifahrenden 40-jährigen Radfahrer heftig gegen sein Bein, sodass dieser beinahe stürzte. Als die Polizei eintraf, hielten mehrere Passanten den 31-Jährigen fest, der weiter auf den verletzten Radahrer losgehen wollte.

Die Beamten nahmen den Trunkenbold vorläufig fest - ein Atemalkoholtest lieferte einen Wert von knapp zwei Promille. Gegen den 31-Jährigen wird nun wegen sexueller Belästigung, Körperverletzung, gefährlichen Eingiffs in den Straßenverkehr sowie Beleidigung ermittelt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.