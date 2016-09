Betrunkener Kleinbus-Fahrer rammt Schwertransport auf A9

DENKENDORF - Ein 61-Jähriger ist am Donnerstag mit seinem Schwertransporter auf der A9 unterwegs gewesen. Ein Kleintransporter rammte ihn beim Überholen. Drei Menschen wurden dabei verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Ein 61-jähriger Kraftfahrer aus dem Raum Regensburg ist am Donnerstag gegen 0.50 Uhr mit seinem Schwertransport auf der A9 auf dem rechten der Fahrstreifen in Richtung München unterwegs gewesen. Er hatte eine Baumaschine geladen, welche ordnungsgemäß abgesichert war.

Kurz vor der Anschlussstelle Denkendorf geriet ein 26-jähriger Mann mit seinem Kleintransporter Mercedes-Sprinter beim Überholen des Schwertransporters zu weit nach rechts. Er prallte gegen den Auflieger und das Ladegut des Schwertransporters.

Der Kleinbus kippte auf die linke Fahrzeugseite, schleuderte nach links und kam am dortigen Fahrstreifen an der Mittelschutzplanke zum Liegen. Ein 30-jähriger BMW-Fahrer aus München erkannte die Unfallstelle zu spät und fuhr über herumliegende Fahrzeugteile.

Der Fahrer des Kleinbusses wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Von seinen drei Mitfahrern im Alter von 50, 29 und 28 Jahren wurden zwei schwer und einer leicht verletzt. Alle Vier wurden ins Krankenhaus gebracht. Der 61-jährige Schwertransportfahrer und der 30-jährige BMW-Fahrer blieben unverletzt.

Doch damit nicht genug: Da beim 26-jährigen Kleinbusfahrer Alkoholgeruch festgestellt worden war und ein Test über 1,3 Promille ergab, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Sicherheitsleistung in Höhe von 240 Euro an. Die A9 war für etwa zwei Stunden gesperrt. Die Feuerwehren aus Denkendorf und Kipfenberg unterstützten an der Unfallstelle.

Der Schaden an den Fahrzeugen und der Autobahn betragen insgesamt etwa 35.000 Euro.

